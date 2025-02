Taiwan plant milliardenschweres Waffengeschäft mit den Vereinigten Staaten inmitten zunehmender Spannungen

HQ

Berichten zufolge befindet sich Taiwan in Gesprächen über den Erwerb fortschrittlicher Waffen im Wert von 7 bis 10 Milliarden US-Dollar von den Vereinigten Staaten, um seine Verteidigungsfähigkeiten gegen den wachsenden Druck aus China zu stärken, so drei Quellen (via Reuters).

Einer der Quellen zufolge soll das vorgeschlagene Paket Marschflugkörper zur Küstenverteidigung und HIMARS-Raketensysteme umfassen, was Taiwans Engagement für die militärische Bereitschaft unterstreicht.

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Donald Trump ins Amt zurückkehrt und seine Regierung trotz der jüngsten Spannungen über den Halbleiterhandel weiterhin diplomatische und militärische Unterstützung für die Insel signalisiert.

Unterdessen setzt China seine territorialen Ansprüche auf Taiwan fort, was die regionale Unsicherheit schürt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich das Abkommen entwickeln wird und wie Peking darauf reagieren wird.