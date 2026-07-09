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In den letzten Monaten scheinen die Spannungen zwischen China und Taiwan bezüglich der Souveränität Taiwans erheblich zugenommen zu haben, insbesondere vor dem globalen Hintergrund der sich abkühlenden diplomatischen Beziehungen zwischen den asiatischen, amerikanischen und europäischen Blöcken. Da die Aufmerksamkeit auf die Konflikte in Russland und der Ukraine sowie zwischen Iran und den Vereinigten Staaten gerichtet ist, erhöht China den Druck und entsendet immer mehr Personal und militärische Ausrüstung an die Küste vor Taiwan, was die Insel zwingt, sich wieder aufzurüsten und militärische Unterstützung von ihren Verbündeten zu suchen.

Eine diplomatische Delegation begleitete am Donnerstag die taiwanesische Küstenwache, während das Schiff die Gewässer um die Kinmen-Inseln patrouillierte. Diese Gewässer sind oft eine Streitquelle zwischen den beiden Nationen, und Begegnungen zwischen ihren Marinen beschränkten sich bisher auf bloße verbale Drohungen über Funk.

Tom Tugendhat, ein ehemaliger britischer Sicherheitsminister und entschiedener Kritiker Chinas, sagte Reuters an Bord des Schiffes, dass seine Anwesenheit dort ein wichtiges Zeichen der Unterstützung für Taiwan sei. "Ich bin in Taiwan. Ich bin in taiwanesischen Gewässern. Das hat nichts mit Peking zu tun. Es geht lediglich darum, das regelbasierte internationale System zu verteidigen, an das die chinesische Regierung in Peking angeblich festgehalten hat", sagte er.

Auf die Frage zur Reise erklärte das chinesische Außenministerium, dass Peking entschieden dagegen ist, dass Abgeordnete aus Ländern, die diplomatische Beziehungen zu China pflegen, "geheime Besuche" in Taiwan durchführen.

Obwohl während des Besuchs keine Schiffe der chinesischen Küstenwache gesichtet wurden, berichtete die taiwanesische Küstenwache, dass chinesische Schiffe am Vortag einen ihrer regelmäßigen Einfälle in die Gewässer von Kinmen durchgeführt hatten.