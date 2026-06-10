Taiwan führt Verteidigungstests durch, die Manöver und den Abschuss einer HIMARS-Rakete umfassen

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Taiwan bereitet sich auf einen Krieg vor, den es nicht durch Überzahl oder rohe Gewalt gewinnen kann, weshalb es mit seiner Armee Manöver durchführt, um eine Bodeninvasion über die Meerenge, die es vom chinesischen Festland trennt, abzuwehren und zu zermürben. Ihre Ressourcen konzentrieren sich auf mobile, leichtere Waffen, die einen gezielten Angriff und einen schnellen Rückzug ermöglichen, bevor die eindringende Armee der Volksrepublik China die Startposition auf dem Radar erkennen kann.

Während der Manöver wurde ein Testabschuss mit einer US-amerikanischen HIMARS-Rakete (Lockheed Martin) durchgeführt, die taiwanesische Thunderbolt-2000-Werfer verwendete. Dieser Raketentyp ist eine der Hauptverteidigungslinien der Ukraine gegen die russische Invasion und hat eine Reichweite von 300 Kilometern, was ausreichen würde, um Küstenziele in der Provinz Fujian im Südosten Chinas auf der anderen Seite der Taiwanstraße zu erreichen. Die Strände und Sümpfe an der Westküste Taiwans sind der wahrscheinlichste Ort, in dem chinesische Truppen im Falle einer Invasion landen.

"Unser HIMARS hat die robusten Kampffähigkeiten der Einheit demonstriert und diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen", sagte Kompaniechef Ko Ming-pin laut Reuters. Die Übung zielte darauf ab, die Mobilität des HIMARS und seine Fähigkeit zu demonstrieren, "zu schießen und weiterzugehen", was "die Überlebensfähigkeit auf dem Schlachtfeld erheblich erhöht."