Taiwan evakuiert Tausende, während Taifun Fung-wong näher rückt

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Taiwan mehr als 3.000 Menschen evakuiert hat, da sich der Taifun Fung-wong nähert und Warnungen vor starken Regenfällen entlang der bergigen Ostküste mit sich bringt. Es wird erwartet, dass der Sturm, der sich nach dem Auftreffen auf die Philippinen abgeschwächt hat, am Mittwoch an der Südwestküste in der Nähe von Kaohsiung auf Land treffen wird, was zu Flugstreichungen und Schulschließungen führen wird. Die Behörden fordern die Einwohner auf, sich von gefährlichen Gebieten fernzuhalten und die lokalen Aktualisierungen zu überwachen.

Der Bürgermeister von Taipeh, Chen Chi-mai: "Fung-wong wurde zwar zu einem schwachen Taifun herabgestuft, aber wir dürfen unsere Wachsamkeit nicht nachlassen."