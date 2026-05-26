Taiwan erhöht die Alarmstufe nach der Entdeckung einer zweiten chinesischen Seekampfpatrouille innerhalb weniger Tage

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Der Konflikt um Taiwans Souveränität spitzt sich auch im Südchinesischen Meer zu, da die Regierung der Insel die "zweite Kampfpatrouille" der Volksrepublik China in Gewässern nahe ihrem Territorium entdeckt hat. Dies erhöhte die Alarmstufe auf höchste Stufe, und Taipeh entsandte Kampfjets und Kriegsschiffe, um die maritime Grenze zu überwachen.

Spät am Montag berichtete das taiwanesische Verteidigungsministerium (über Reuters), dass es 21 chinesische Flugzeuge, darunter J-16-Kampfjets und Drohnen, in der Umgebung der Insel entdeckt habe und zusammen mit mehreren Kriegsschiffen eine "gemeinsame Kampfbereitschaftspatrouille" durchführten. China betrachtet Taiwan mit seiner demokratisch gewählten Regierung als eigenes Territorium und betreibt fast täglich seine Kriegsschiffe und Kampfjets rund um die Insel. Die taiwanesische Regierung lehnt Pekings Souveränitätsansprüche ab, während Peking seinen Präsidenten als "Separatist" bezeichnet.

Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats Taiwans, Joseph Wu, erklärt, dass "die Volksrepublik China die einzige Quelle der Instabilität im Indopazifik ist", während das chinesische Verteidigungsministerium nicht sofort auf die Anfrage der Presse reagierte, diese Ereignisse zu kommentieren.