Taito veröffentlicht HD-Remaster von Ninja Hayate und Time Gal

Wie viele von euch erinnern sich an die alten klassischen LaserDisc-Spiele, die in den 80er und 90er Jahren in Spielhallen zu sehen waren? Wenn nicht, haben Sie sie vielleicht unwissentlich auf der Mega-CD abgespielt, auf die einige portiert wurden – wenn auch in stark herabgestufter Qualität. So oder so, Taito hat sich nun entschieden, zwei der kultigsten LD-Titel, die bisher nur in Japan erhältlich waren, zu erhalten und in HD zu remastern: Ninja Hayate und Time Gal.

Ninja Hayate folgt dem Ninja Hayate auf einer Mission, um eine entführte Prinzessin aus einer tödlichen Falle voller tödlicher Hindernisse zu retten, während uns Reika in Time Gal auf eine Zeitreise auf der Suche nach dem Bösewicht Luda mitnimmt. Beide Spiele sind jetzt auf Steam für jeweils 20 € erhältlich, mit einem Rabatt von 20 % bis zum 24. April. Verpassen Sie es also nicht!

An welches der alten LD-Spiele erinnerst du dich am besten?