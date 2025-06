HQ

In diesem Winter ist es 14 Jahre her, dass The Elder Scrolls V: Skyrim veröffentlicht wurde. Obwohl zur gleichen Zeit ein neuer Teil meiner geliebten Zelda-Reihe veröffentlicht wurde, war es etwas unerwartet das epische Rollenspiel von Bethesda, das meine ganze Zeit in Anspruch nahm und zu einem meiner Favoriten wurde. Seitdem haben wir viele epische Open-World-Abenteuer erlebt, aber der nächste Teil der Elder Scrolls-Reihe wurde mit Spannung erwartet und ist auffällig abwesend. Auch wenn wir wissen, dass es kommen wird. Allein in diesem Jahr konnten wir jedoch in Titeln wie Kingdom Come: Deliverance II, Avowed und kürzlich in Oblivion Remastered auf ähnliche Weise Abenteuer erleben. Aber ich glaube, die Entwickler von Questline haben sich, wie so viele von uns, nach etwas gesehnt, das sich anfühlt und aussieht wie das epische Abenteuer, das wir vor fast 14 Jahren bekommen haben.

Tainted Grail: The Fall of Avalon etwas anderes zu nennen als etwas, das eine große Menge an Inspiration von Bethesdas Rollenspielen bezieht - nun, das wäre eine Lüge. Aber zum Glück gibt es dort etwas Eigenes hinter einer Oberfläche, die sich in vielerlei Hinsicht unglaublich vertraut anfühlt. Nach nur wenigen Minuten des Abenteuers riecht das Ganze sowohl nach Elden Ring als auch nach The Witcher. Es dauert eine Weile, aber dann beginnt man auch eine sehr beeindruckende und einzigartige Welt zu spüren, die unter einer Engine aufgebaut wird, die ihr Bestes tut, um etwas zusammenzuhalten, das für ein so kleines Entwicklerteam etwas zu ehrgeizig ist. Es wird gewöhnlich als "Eurojank" bezeichnet - ein vielleicht zu ehrgeiziges Konzept, das durch die technischen Details ein wenig nach unten gezogen wird. Wo die Ambitionen einfach über dem liegen, was man technisch und auf andere Weise erreichen kann. Dies ist kein großes Spiel, das von einem großen Studio entwickelt wurde, all das Zeug ist spürbar. Aber zum Glück ist es auch fantastisch unterhaltsam und der Ehrgeiz spiegelt sich auch in vielen gut gemachten Teilen wider.

Das Design ist erstklassig und bietet absolut atemberaubende Orte, die es zu entdecken gilt.

Der einzigartige Aufbau der Welt beruht zum Teil auf der Legende von König Artus. Aber es geht fast schon mehr darum, die Welt und das Abenteuer mit einer Dunkelheit zu füllen, die es sich zu eigen macht. In einem Dungeon aufzuwachen und dann zu entkommen, ist natürlich ein riesiges Klischee, aber wenn man Avalons erste Region erreicht - Horns Of The South - und all die Inspiration und das eigene Konzept zu einer seltsam faszinierenden Mischung werden, ist es schwer, sich nicht so zu fühlen, wie man es tat, als man nach der ersten Flucht vor einem Drachen in Skyrim in Riverwood ankam.

Nachdem du aus dem oben genannten Dungeon entkommen bist, geht die Geschichte in Gang. Es ist die Seele von König Artus selbst, die eins mit deinem Charakter wird und eine Suche nach seinem Schwert, seinem Schild und seinem Helm beginnt. Aber obwohl sich die Hauptquest um all die Geheimnisse dreht, die in der ersten Stunde des Abenteuers präsentiert werden, ist es genauso alles andere, was Avalon zu bieten hat, das deine Zeit stehlen wird. Vielleicht sogar mehr als die Hauptgeschichte selbst.

Obwohl die Welt dunkel und voller Gefahren ist, bietet sie auch solche Momente.

Avalon steckt voller Geschichten und Nebenquests. Die meisten Charaktere haben viel zu sagen. Deutlich mehr als die klassischen Einzeiler, an die wir gewöhnt sind, und es ist klar, dass sie in einer Welt leben, die mehr kann, als nur aus allen Nähten zu knarren. Die Nebenquests werden während der Erkundung organisch zugewiesen, aber es sind die Überraschungen der Entdeckungen und kleinen Begegnungen, die mich am meisten ansprechen. Es kann sein, einen pessimistischen armen Mann zu finden, der seinen Platz unter einer Brücke nicht verlassen will, oder ein ganzes kleines Dorf, das sonst völlig vergessen wäre, wenn man den Küstenstreifen nicht erkundet hätte. Selbst in Bezug auf die Hauptgeschichte gibt es Zweige und Entscheidungen, wie man Dinge tut und auf welcher Seite man landet. Das Abenteuer führt dich durch eine postapokalyptische Landschaft, in der eine Seuche wütet und in der die Nächte unerwartete Gefahren bieten. Es ist wie Fallout, nur in einer Fantasy-Umgebung. In der Ferne erheben sich riesige Denkmäler. Obwohl es sich größtenteils nur um Kulissen handelt, erzählen sie die Geschichte, dass Avalon einst ein Land war, das viel mehr florierte als heute. Für diejenigen, die vom Weg abkommen, und glauben Sie mir, Sie wollen es, gibt es immer etwas zu entdecken und zu erleben.

Es ist wichtig, den Kühen Respekt zu zollen.

So schnell man jedoch vom Umfang verzaubert ist, so schnell merkt man auch, dass die Technologie nicht ganz den Ambitionen entspricht. Die Grafik ist stellenweise atemberaubend, vor allem in Bezug auf Ästhetik und Design. Aber die Framerate hat weitaus mehr zu kämpfen, als sie sollte. Die technischen Mängel machen sich in Bezug auf die Texturen bemerkbar, die vor einem geladen werden, und es gibt einige andere Dinge, die die Illusion zerstören. Obwohl ich es persönlich nicht besonders spoilerhaft finde, ist es ein bisschen fehlerhaft mit einigen Abstürzen, die von Zeit zu Zeit passieren. Was die Optik betrifft, so gibt es auch eine Tendenz zu einem Dunst, der verhindert, dass sich das Ganze so großartig anfühlt, wie es sein könnte. Man könnte auch kritisieren, dass sich das Ganze in Städten und Dörfern etwas zu trostlos anfühlt, dabei aber immer noch zum Ton und Zustand der Welt passt.

Gleichzeitig ist der technische Aspekt wirklich das einzige kleine Puzzleteil, das verhindert, dass daraus etwas enorm Großartiges wird. Denn sonst gelingt es wirklich. Die Umgebungen fühlen sich fantastisch an, um Abenteuer zu erleben. Das Licht, das die wunderschönen Ausblicke am Tag umgibt, ist magisch, die Innenräume fühlen sich sehr stimmungsvoll und detailliert an, und viele der Höhlen sind richtig gruselig. Wir werden auch mit feiner Musik mit einigen unerwarteten Elementen verwöhnt und es gibt auch eine beeindruckende Auswahl an Synchronsprechern.

Die Entwickler haben einen Third-Person-Modus hinzugefügt, empfehlen aber nicht, das Spiel auf diese Weise zu starten.

Diese Welt ist natürlich mit allen möglichen Kreaturen bevölkert. Monster vieler verschiedener Arten. Viele wollen dich töten und du kannst deinen Gegnern auf verschiedene Arten begegnen. Es steht dir eine Vielzahl von Waffen zur Verfügung. Von Schwertern über Äxte bis hin zu Speeren – oder du nimmst einen anderen Weg und wirfst Magie oder verwendest einen Bogen. Es ist nichts radikal anderes als das, was wir gewohnt sind. Komplett mit Zahlen, die dir sagen, wie viel Schaden du anrichtest oder vor wie deine Rüstung dich schützt. Ein Großteil der Waffen und Ausrüstungsgegenstände hängt von deinen Fähigkeiten ab. Sie können sie verwenden, sobald Sie sie gefunden haben, müssen aber ihre Kriterien erfüllen, damit sie vollständig genutzt werden können. Du kannst dich also sofort mit allem ausrüsten oder jede Waffe führen, die du willst, aber wenn du keine Fertigkeitspunkte auf die erforderlichen Fähigkeiten gelegt hast, ist sie deutlich schwächer, als sie sein könnte.

Hier kommen wir zu den Fertigkeiten. Alles, was du in Form von dem Schwingen einer Zweihandwaffe, dem Einstecken von Schlägen, dem Herumspringen, Kochen oder dem Knacken von Schlössern tust, erhöht die jeweilige Fertigkeit. Dann steigst du natürlich auf und sammelst Punkte, die du für Dinge wie Stärke, Ausdauer und andere klassische Fähigkeiten ausgeben kannst. Daneben gibt es auch einen Skill-Baum, in dem du spezifischere Dinge freischalten kannst. Alles ist ziemlich einfach, auf seine reduzierteste Art und Weise konstruiert und wenn es etwas gibt, das ich vermisse, dann sind es ein bisschen mehr Fähigkeiten, die sich mehr an die Rollenspielelemente anlehnen. Hier gibt es kein Charisma, keine Überzeugungsqualitäten, Charme oder Ähnliches. Solche Anlässe tauchen jedoch in Gesprächen mit Charakteren auf, sind dann aber zufällig mit verschiedenen Attributen verknüpft. Dass ich eine gute Ausdauer oder Kraft haben sollte, wenn ich versuche, jemanden zu überzeugen, scheint seltsam.

Die größte Stadt Avalons ist etwas überfüllt, aber dennoch ein Ort zum Genießen.

Es gab auch Zeiten, in denen ich Dialoge hatte, in denen eine Antwort von meiner Seite dazu führte, dass eine Nebenmission nicht ganz den Ausgangspunkt hatte, den ich wollte, oder sogar gescheitert ist. Im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle, aber das Design von Missionen - sowohl großen als auch kleinen - kann manchmal etwas seltsam konstruiert sein.

Ich schätze jedoch einfache Dinge wie die Tatsache, dass es immer noch eine gewisse Freiheit gibt, Abenteuer auf seine eigene Art und Weise zu erleben. Verschiedene Fraktionen in der Welt sind miteinander zerstritten, wobei du wählen kannst, auf wessen Seite du letztendlich stehen willst. Es kann sein, dass du eine einfache Aufgabe bekommst, einen bestimmten Charakter zu töten, aber sobald du sie triffst, beginnst du stattdessen zu sprechen und merkst, dass du dich lieber auf die Seite dieser Person stellen und den Charakter töten könntest, der dir ursprünglich die Mission gegeben hat. Es gibt dem Ganzen das Gefühl von richtigem Rollenspiel auf seine eigene Art und Weise, anstatt sich nur von der Handlung leiten zu lassen.

Was den Kampf betrifft, so ist er meiner Meinung nach vielleicht der schwächste Punkt des Spiels. Im Grunde ist es ein "Hack and Slash" mit den klassischen Problemen, unter denen ich oft im Ego-Modus leide. Es gibt zwar die Möglichkeit, einen kurzen Sprint zu machen, um feindlichen Angriffen auszuweichen, aber es geht im Grunde nur darum, sich zu hacken. Die Trefferoberflächen der Feinde sind auch etwas dürftig und haben ein ziemlich schlechtes Feedback zum Treffen, zusätzlich zu den sinkenden Lebensanzeigen ihrer Lebensanzeige. Glücklicherweise gibt es in den Kämpfen viele Erfahrungspunkte, so dass man trotzdem in sie geht, um stärker zu werden.

Das Spiel bietet einige Sequenzen, die ziemlich trippig sind.

Die Kämpfe werden mit der Zeit sehr ermüdend und wiederholen sich. Es hilft auch nicht, dass so viele auf der Welt mich tot sehen wollen. Monster und andere Kreaturen verstehe ich - aber im Grunde will auch jede noch so kleine Ansammlung anderer Charaktere in der Welt einem das Leben aus dem Leib hämmern. Es gibt nur eine Ruhepause, wenn man zu größeren Siedlungen oder Orten kommt, die etwas mit der Geschichte zu tun haben. Zugegeben, viele dieser anderen Charaktere sollen Banditen oder verfluchte Soldaten sein, aber ich hätte es vorgezogen, wenn man in Begegnungen mit anderen Menschen die Chance bekommen hätte, die Dinge friedlich zu lösen. Da all die Leute, die gegen dich kämpfen wollen, auch nervige Schlachtrufe von sich geben, wird es zu einem ständigen Rennen, es sei denn, du willst kämpfen. Die Kämpfe werden mit der Zeit ziemlich langweilig, weil viele nicht sehr viel Spaß machen.

Leider werden die Kämpfe schnell sehr eintönig.

Wenn die Atmosphäre am besten ist, erreicht Tainted Grail wirklich alles, was es sich vorgenommen hat. Die Erkundung führt dich an Orte, die sich sowohl faszinierend als auch beängstigend anfühlen, und es ist genau diese Mischung, die so extrem gut funktioniert. Dass Licht und Dunkelheit nebeneinander existieren. Man könnte zunächst annehmen, dass es sich um einen reinen Skyrim-Klon handelt. Aber die Sache ist die, wenn man sich einmal auf dieses Abenteuer eingelassen, muss man nicht sehr tief graben, um all die großartigen Dinge zu finden, die es bietet. Dies wird sofort zu einer Stärke, die dich dazu bringt, dabei zu bleiben, und plötzlich bist du süchtig.

Sicher, das gelegentlich instabile Image-Update und die Tatsache, dass es manchmal aussieht wie etwas von vor ein paar Generationen, kann nur die etwas oberflächliche Sache sein, die Sie hinter sich lassen müssen. Wenn du das schaffst, gibt es ein episches Rollenspiel und eine fantastische Welt voller Inhalte, die nur darauf warten, erkundet zu werden.