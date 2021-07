Tails of Iron: handgezeichnetes "Rollenspiel-Abenteuer mit brutal harten Kämpfen" für September geplant

Per Twitter gibt Publisher United Label Games (Röki, Eldest Souls) heute bekannt, dass sich das handgezeichnete "RPG-Abenteuer" Tails of Iron der Fertigstellung nähert. Das märchenhafte 2D-Spiel soll über "gnadenlos harte Kämpfe" verfügen und wird nach aktueller Planung am 17. September auf PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Das Werk von Entwickler Odd Bug Studio ist in einem düsteren Land angesiedelt, in dem Krieg herrscht. In der Rolle von Redgi, dem Erben des Rattenthrons, muss sein zerfallenes Königreich gerettet und der grausame Frosch-Klan samt Anführer Grünwarz besiegt werden. Im Spielverlauf wird Redgi "eigentümlichen Gefährten begegnen, die bereit sind, ihn zu unterstützen".

Passend zur Ankündigung des Release-Termins wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der Euch eine genauere Vorstellung von Tails of Iron vermittelt: