Tails of Iron 2: Whiskers of Winter zeigt ein knorriges Gameplay

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter hat uns gerade einen ersten Blick auf das Gameplay gewährt, und wie wir es erwarten würden, gibt es jede Menge viszerale Kämpfe mit blutigen Finishes.

In diesem Trailer bekommen wir auch einen guten Teil der Geschichte des Spiels zu sehen. In Anlehnung an das erste Spiel scheint es, dass Arlo dieses Mal mit den Wächtern des Nordens beginnt - furchtlosen Kriegern, die vor langer Zeit die schattenhaften Fledermaus-Bösewichte bekämpft haben, aber dann sind die Fledermäuse zurückgekehrt und haben sie ausgelöscht.

Unsere Mission dieses Mal ist es also, eine Menge Fledermäuse zu töten, aber um das zu erreichen, müssen wir die Clans vereinen, Winter's Egde, das unser Knotenpunkt zu sein scheint, wieder aufbauen und epische Waffen schmieden. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.