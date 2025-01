Tails of Iron 2: Whiskers of Winter zeigt die Macht der Götter im neuen Trailer

HQ

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter sieht einen neuen Protagonisten in Arlo, eine neue Bedrohung für ganz Ratdom, neue Länder zum Erkunden und um das Ganze abzurunden, haben wir im neuen Magie- und Monster-Trailer einen Blick auf die zusätzlichen Kräfte geworfen, die ihr im Spiel einsetzen könnt.

Wie uns der Erzähler (der sehr ähnlich wie Doug Cockle klingt) im Trailer erzählt, sind aufgrund der schlimmen Situation, in der sich die Ratten dieses Mal befinden, sogar die Götter eingesprungen, um zu helfen, und sie werden Arlo die Kräfte der Elementa verleihen.

Vom Abschießen von Blitzen bis hin zum Ersticken deiner Feinde mit Gift – die Elementarkräfte werden deine Kampffähigkeiten stärken und dir helfen, die Feinde zu besiegen, denen du in Tails of Iron 2: Whiskers of Winter gegenüberstehst.

Schaut euch den Trailer unten an, um einen vollständigen Blick auf diese fantastischen Kräfte zu werfen, und haltet Ausschau nach Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, die am 28. Januar für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC erscheinen.