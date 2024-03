Tails of Iron 2: Whiskers of Winter angekündigt

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter wurde zusammen mit einem zweiminütigen Trailer für das kommende Spiel offiziell angekündigt. Eine Fortsetzung von Tails of Iron aus dem Jahr 2021, in dem du in die Rolle von Arlo schlüpfst, einer anthropomorphen Ratte, die ihr Königreich vor Eindringlingen beschützen muss.

Whiskers of Winter knüpft an die Geschichte des ersten Spiels an, in der Arlo die Dark Wings aufspürt, um Rache zu nehmen. Das Spiel bietet Sidescrolling-Action-/Abenteuermechaniken, und dieses Mal bekommen wir einige Hardcore-Kämpfe, verbesserten Basenbau und die Möglichkeit, unsere Angriffe mit Elementarschaden zu versehen.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster für Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, aber das Spiel kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Seht euch den Trailer unten an: