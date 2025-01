HQ

Wir kehren in das Rattenkönigreich Ratdom zurück, diesmal als Arlo, der Erbe des Titels des Beschützers seiner nördlichen Regionen, in dem, was der britische Entwickler Odd Bug Studio als "evolutionäre, nicht revolutionäre" Fortsetzung seines Spiels aus dem Jahr 2021 Tails of Iron bezeichnet.

Die Tatsache, dass es sich um eine iterative Fortsetzung handelt, fällt sofort auf: Odd Bug Studio hat ihren handgezeichneten Kunststil beibehalten (Gott sei Dank dafür; es ist immer noch einer der besten Kunststile, die ich in einem Indie-Spiel gesehen habe), und Doug Cockle, der Synchronsprecher hinter Geralt of Rivia in The Witcher, ist als Erzähler zurück, Währenddessen ist das extrem herausfordernde, aber zutiefst befriedigende, von Souls inspirierte Kampfsystem mit neuen, willkommenen Ergänzungen zurück.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter ist, wie sein Vorgänger, eine Augenweide. Das Spiel ähnelt einem lebendigen mittelalterlichen Bilderbuch, während sich der Rattenritter seinen Weg durch neue handgezeichnete Umgebungen wie goldene Wälder, tiefe unterirdische Tunnel und verschneite Landschaften bahnt, während er die Köpfe von Spinnen, Käfern und Schlangen bis hin zu Eulen, Fröschen und vor allem Fledermäusen aufspießt, zerquetscht oder abhackt.

Obwohl die Frösche, die Hauptbösewichte aus dem Original, in einem limitierten Format zurückkehren, sind es die Fledermäuse, die sogenannten Darkwings, die der neue Erzfeind der Ratten sind. Das Spiel beginnt friedlich in der Burg von Winter's Edge, als Rattenvater und -sohn gemeinsam auf die Jagd gehen, um Ihnen, dem Spieler, die grundlegenden Spielmechaniken beizubringen. Es dauert jedoch nicht lange, bis Winter's Edge von den blutrünstigen Fledermäusen und ihrem finsteren Anführer angegriffen wird. Arlo überlebt nur knapp und es liegt an ihm, Winter's Edge wieder aufzubauen, indem er verschiedene Spezialisten wie einen Schmied, einen Koch und einen Händler aus anderen Rassen des Tierreichs rekrutiert.

Obwohl die Erzählung selbst eher trocken ist, liefert Doug Cockle sie mit so viel Enthusiasmus vor, wie er nur aufbringen kann. Leider findet seine narrative Lesung oft während des aktiven Spiels statt, so dass man Schwierigkeiten hat, zu hören, was gesagt wird. Nicht, dass ich Zwischensequenzen in einem Spiel wie diesem vermissen würde, aber es ist schwer, sich auf das Lesen von Untertiteln oder das Zuhören eines Erzählers zu konzentrieren, während man versucht, eine brutale Schlacht nach der anderen zu überstehen.

Der Kampf ist, wie sein Vorgänger, das Fleisch und die Kartoffeln des Spiels, und er ist nichts für schwache Nerven. Am schwierigsten ist das Spiel zu Beginn, wo Arlo nur begrenzte Fähigkeiten und so wenig Leben hat, dass er mit ein paar Treffern stirbt. Der erste echte Boss, den das Spiel auf dich wirft, könnte dich dazu bringen, das Spiel ganz abzubrechen - oder zumindest den Schwierigkeitsgrad zu senken (es gibt drei, und der empfohlene mittlere ist wirklich eine Herausforderung, glaub mir). Wenn du diesen unerklärlicherweise wahnsinnigen Schwierigkeitsschub überwindest, wird sich das Spiel schnell greifbarer anfühlen, wenn du neue Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche aufsammelst.

Obwohl das Kampfsystem mehr oder weniger identisch mit seinem Vorgänger ist, fühlt es sich jetzt dank der Hinzufügung verschiedener projektilbasierter Waffen, Fallen und anderer Verbrauchsgegenstände und nicht zuletzt Magie viel dynamischer an. Vor allem Letzteres ist entscheidend, um einige der vielen herausfordernden Bosse des Spiels zu besiegen. Andernfalls musst du immer noch Angriffen ausweichen, die mit roten Kreuzen und Kreisen markiert sind, Projektile blocken, die mit grauen Kreuzen markiert sind, und Spezialangriffe parieren, die mit gelben Kreuzen markiert sind. Das richtige Parieren erfordert jedoch viel Versuch und Irrtum, weshalb du oft wie ein Verrückter durch die Arena rollen musst (es wird dringend empfohlen, keine zu schwere Rüstung zu tragen, da dies Arlos Beweglichkeit behindert).

Nach dem Original habe ich festgestellt, dass ich bereit für eine Fortsetzung bin, wenn Entwickler Odd Bug Studio das manchmal schlechte Tempo, die starke Wiederverwendung von Inhalten und die fehlende Schnellreise angeht. Und obwohl sie offensichtlich meine und die Kritik anderer Rezensenten gehört haben, glaube ich nicht, dass sie angemessen berücksichtigt wurden. Ja, sie haben ein Schnellreisesystem implementiert, bei dem man Kontrollpunkte auf einer bestimmten Karte kaufen und sich zwischen ihnen teleportieren kann. Doch diese Checkpoints fühlen sich sehr zufällig platziert an und lassen trotzdem große Teile ohne Schnellreisemöglichkeiten zurück, weshalb man am Ende, genau wie im Original, zu viel in der gleichen Umgebung hin und her rennt. Zugegeben, zumindest kannst du jetzt sprinten.

Tails of Iron 2 ist ein deutlich längeres Spiel als sein Vorgänger, daher weiß ich nicht, ob ich sagen würde, dass das Tempo straffer ist, aber es fühlt sich so an, als ob es mehr Schwung im Spiel gibt. Und was die Nebeninhalte betrifft, so sind die neuen, von Monster Hunter inspirierten Bestienjagden, bei denen man auszieht, um große Bosse zu besiegen, eindeutig fesselnder als alles andere im Vorgänger. Allerdings leiden die Nebeninhalte immer noch unter zu viel Wiederverwendung und man kann immer noch nur eine Nebenquest gleichzeitig aktiv haben, was zusammen mit dem suboptimalen Schnellreisesystem zu einer künstlichen Verlängerung des Spiels über Backtracking beiträgt. Tails of Iron 2 fügt auch ein Basisbausystem und ein paar Crafting-Systeme hinzu, und obwohl sie sehr flach und linear sind, ist eine der großen Freuden des Spiels die Herstellung neuer brutaler Waffen und stilvoller Rüstungen für Arlo, von denen es dieses Mal viele gibt.

Ich kann auch nicht anders, als mich darüber zu ärgern, dass nicht mehr Mühe in die Verbesserung des Leveldesigns gesteckt wurde. Da das Spiel in erster Linie ein Actionspiel ist, ist es in Ordnung, dass man sich hauptsächlich von einem Kampfszenario zum anderen bewegt, aber da man gegen viele der gleichen Feinde kämpft und ständig durch vertraute Umgebungen zurückkehrt, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass einige Jump'n'Run- oder Rätsellösungsabschnitte die Monotonie durchbrechen würden. Vor allem mit der neuen Hinzufügung eines Enterhakens, der nicht im Kampf verwendet wird, sondern nur gelegentlich verwendet wird, um passiv Distanzen zu überqueren, bei denen Springen keine Option ist. Ich habe das Gefühl, dass es eine verpasste Gelegenheit ist, den Enterhaken nicht als aktives Werkzeug zum Platforming oder zur Manipulation von Objekten wie feindlichen Schilden verwenden zu können.

Es mag sich so anhören, als ob ich Tails of Iron 2 negativer gegenüberstehe, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe einfach nicht mit einer Fortsetzung gerechnet, daher ist es eine Schande, dass Odd Bug Studio es schafft, viele der Fehler des ersten Spiels wieder zu machen, obwohl es entscheidende Schritte in die richtige Richtung macht. Wenn du auf der Suche nach einem kompetenten Souls -ähnlichen Spiel mit brutalen Bosskämpfen, vielen coolen Waffen und Rüstungen und nicht zuletzt einem wunderschönen Kunststil bist, dann ist Tails of Iron 2 eine gute Wahl. Im Großen und Ganzen habe ich meine 10-15 Stunden mit dem Spiel genossen, auch wenn ich ständig das Gefühl hatte, dass hinter der nächsten Ecke mehr als nur ein solides Spiel lauerte.