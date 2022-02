Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival trommelt noch dieses Jahr Nintendo-Switch-Spieler zusammen

Bis Ende des Jahres möchte Bandai Namco ein neues Taiko no Tatsujin ("Rhythm Festival") auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Das Spiel wird 76 Songs beinhalten, darunter Megalovania (Undertale), Gurenge (by Lisa, Demon Slayer) Kaikai Kitan (Jujutsu Kaisen), Racing Into The Night (Yoasobi) und eine orchestrale Version vom Hauptthema von The Legend of Zelda. Außerdem wird im Spiel eine kostenpflichtige Zusatzmitgliedschaft angeboten, die Abonnenten zu einem noch unbekannten Preis Zugang zu "über 500 Tracks" gewährt.

Im Rhythmusspiel erwarten euch eine Kampagne (mit Don-chan und einem neuen Charakter namens Kumo-kyun) sowie verschiedene Mehrspielermodi. In Don-chan Band dürfen vier Spieler gleichzeitig an die Trommeln und in Great Drum Toy War findet ihr den klassischen PvP-Spaß mit Items, die eurem Kontrahenten das Leben schwer machen. Die Entwickler haben auch einen Übungsmodus erarbeitet, mit dem ihr besonders knifflige Abschnitte üben könnt.