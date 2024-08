Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival erscheint für PS5 und Xbox Series S/X

HQ

Vor zwei Jahren wurde Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival für Switch veröffentlicht, der neueste Teil der gefeierten und beliebten Trommelserie von Bandai Namco, die auf klassischen japanischen Taiko-Trommeln basiert - mit denen du moderne Musik spielst.

Jetzt kündigt Bandai Namco an, dass das Spiel auch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird, und nicht nur das, wir bekommen auch offizielle Drums, die von Hori entwickelt wurden (schaut euch den Instagram-Post unten an). Diese Version unterscheidet sich ein wenig vom Switch-Original, da sie 120 Bilder pro Sekunde und "kollaborative Songs und Mini-Charaktere exklusiv für die neuen Versionen" sowie zusätzliche geplante DLCs (einschließlich Anime-Musik) unterstützt.

Insgesamt enthält das Basisspiel 76 Songs, aber es gibt auch eine Edition namens Setlist Edition mit etwas zusätzlicher Musik. Wenn Sie die Taiko Music Pass erhalten, erhalten Sie auch Zugriff auf über 700 Songs, die für das Schlagen der Skins gemacht wurden. Eine Demo ist jetzt erhältlich (ohne Schlagzeug ist es allerdings nicht dasselbe, daher empfehlen wir diese), und wenn du das Spiel buchst, erhältst du fünf zusätzliche Songs:



Symponische Walküre



Iss sie auf! (ab R4 Ridge Racer Type 4)



Auf nach Lunatea (aus Klonoa 2: Lunatea's Veil)



Boku no→Chikyu (Herr Bohrer Bohrland)



Der Pfeil wurde abgeschossen (aus Tales of the Abyss)



Am 7. November ist es dann soweit: Die neuen Formate sind an der Reihe. Warum verbringen Sie die Weihnachtszeit nicht damit, mit Ihrer Familie in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival wild zu trommeln?