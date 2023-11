Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun wird am 30. November von der Liste genommen

Taiko Drum Master Switch angekündigt am 16. Mai 2018 um 11:20 NEWS. Von Christian Gaca Vor ein paar Tagen enthüllte Bandai Namco einen neuen Eintrag in der Taiko no Tatsujin-Reihe, am bekanntesten im Westen als Taiko Drum Master (oder als Donkey Konga, eine...