Taika Waititis Star Wars-Projekt soll abgesagt worden sein

Taika Waititis lange gemunkeltes Star Wars-Projekt ist Berichten zufolge tot, trotz der wiederholten Behauptungen von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy, dass Waititis Film eines Tages Realität werden wird.

Laut Hollywood-Insider Daniel Richtman soll der Film nun toter sein als Disco. Was natürlich bisher nur ein Gerücht ist, aber wenn man bedenkt, wie viele der Star Wars Projekte von Lucasfilm in Schwierigkeiten geraten sind, wäre es nicht allzu überraschend, wenn dieses Gerücht tatsächlich wahr ist.

Waititi hat bereits darüber gesprochen, dass er mit Star Wars etwas Neues und Frisches machen möchte. Neue Charaktere und Orte, Dinge, die die Fans noch nie zuvor gesehen haben, und hat es als Versuch beschrieben, "alles gegen die Wand zu werfen", um zu sehen, was funktioniert. In einem früheren Gespräch mit The Hollywood Reporter erwähnte der Regisseur auch die Probleme des Schreibens Star Wars und sagte:

"Ich habe eine wirklich gute Idee dafür. Es ist wie bei allen Filmen, es ist dieser Mittelteil. Du fragst dich: 'Was wird passieren?' Und dann schaut man sich all die Filme an, die so großartig sind, dass man denkt: 'Nun, ich denke, sie können keinen Schmuggler mit einem außerirdischen Kumpel treffen.' "

