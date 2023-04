Taika Waititi macht sich im Next Goal Wins-Trailer über sich selbst lustig

Taika Waititi ist heutzutage wirklich eine Ware in Hollywood. Der Schauspieler/Regisseur ist absolut überall, sei es im Indie-Bereich oder in Mega-Blockbustern wie der Welt von Marvel und in Zukunft Star Wars.

Aber in diesem Jahr lässt er die Welt der Blockbuster wieder hinter sich, um einen bodenständigeren Film zu drehen, der sich um einen Fußballtrainer dreht, der die Aufgabe hat, eine berühmt schreckliche samoanische Fußballmannschaft zu führen, eine Mannschaft, die noch nicht einmal ein einziges Tor erzielt hat.

Während der Film unglaublich gesund und unterhaltsam erscheint, hat er auch viel von diesem Waititi-Charme, da sich der Filmemacher im Trailer sogar über sich selbst lustig macht und den Zuschauer daran erinnert, dass er sowohl Academy Awards als auch Kid's Choice Awards für Jojo Rabbit und Thor: Ragnarok verpasst hat .

Aber Sie können diese Witze selbst im Trailer zu Waititis Next Goal Wins unten sehen, wobei der Film am 22. September 2023 in die Kinos kommen soll.