Taika Waititi: "Ich bin wie der Typ, der die Bibel geschrieben hat"

Taika Waititi, der vor allem für seine Arbeit an What We Do in The Shadows, Jojo Rabbit und Thor: Ragnarok bekannt ist, hatte in letzter Zeit nicht die beste Siegesserie. Viele MCU-Fans wandten sich nach Thor: Love and Thunder gegen den Regisseur, und es gab einige Kritik an seiner neuesten Veröffentlichung Next Goal Wins.

Der Film erzählt die wahre Geschichte der Mannschaft von Amerikanisch-Samoa, die versucht, sich mit einem neuen Trainer für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Waititi wurde dafür kritisiert, dass er einige der Ereignisse, die im wirklichen Leben passiert sind, geändert hat, um besser zu seinem Film zu passen, aber in einem Interview mit Insider wehrte er sich gegen diese Kritik.

"Ich meine, in der Bibel haben sie Dinge aus dem wirklichen Leben genommen, die passiert sind, und dann haben sie Magie hinzugefügt", sagte er. "Ich bin genau wie der Typ, der die Bibel geschrieben hat, Bruder."

Natürlich ist Waititi hier nur sarkastisch, aber es ist klar, dass er zu seinen Entscheidungen steht, den Film zu machen, den er wollte, anstatt sich ganz auf das zu konzentrieren, was wirklich passiert ist. Egal, ob Sie ein Fan von Waititi sind oder nicht, es scheint, dass er nicht mehr lange bleiben wird, denn im selben Interview sagte er, dass der Schreibstreik ihm das Gefühl gab, im Ruhestand zu sein.

"All das, die Pandemie und der Streik, haben mich nur noch fauler gemacht. Es hat mich dazu gebracht, nie wieder arbeiten zu wollen. Wenn ich also aufgebe, ist es die Schuld des Streiks. Ich meine, ich hatte zum ersten Mal seit 20 Jahren frei und dachte mir: "Oh, so könnte sich der Ruhestand anfühlen, ich liebe das!"