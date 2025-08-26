Taifun Kajiki hinterlässt Spur der Verwüstung im Norden Vietnams

HQ

Die neuesten Nachrichten über Vietnam . Ein Taifun über dem Norden Vietnams. Der Taifun Kajiki hat im Norden Vietnams eine Spur der Verwüstung hinterlassen und mehrere Todesopfer gefordert und viele verletzt, als schwere Regenfälle Straßen und Häuser unter Wasser setzten.

"Es ist erschreckend", sagte Dang Xuan Phuong, 48, ein Einwohner von Cua Lao, einem Touristenziel in Nghe An. "Wenn ich von den oberen Stockwerken herunterschaue, kann ich Wellen sehen, die bis zu zwei Meter hoch sind, und das Wasser hat die Straßen um uns herum überflutet" (via KSL).

Der Sturm beschädigte Wohnhäuser, überschwemmte ausgedehnte Reisfelder und riss unzählige Bäume und Stromleitungen um. In Hanoi stieg das Hochwasser hoch genug, um Fahrzeuge einzuklemmen und Stadtviertel zu isolieren, was die Vorbereitungen für die bevorstehenden Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag erschwerte.

Dörfer in den umliegenden Provinzen sind nach wie vor abgeschnitten, während Meteorologen davor warnen, dass anhaltende Regenfälle Sturzfluten und Erdrutsche auslösen könnten. Kajiki, das die Zentralküste traf, bevor es sich im Landesinneren abschwächte, hatte zuvor den Verkehr und die Geschäfte auf der Insel Hainan gestört.