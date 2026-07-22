Taifun Bavi zwingt mehr als 260.000 Menschen zur Evakuierung in China

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Wenn wir gestern berichteten, dass die südwestliche Region von Yunnan in China von einem Erdbeben getroffen wurde, dann ist es nun nordöstliches Liaoning, das von einem anderen Wetterphänomen stark gestört wird: einem Taifun. Es heißt Bavi und hat vorerst mehr als 260.000 Menschen in sicherere Gebiete gedrängt.

Obwohl keine Opfer gemeldet wurden, stört der starke Regen laut Reuters das tägliche Leben und den Transport. Schulen und Ausbildungszentren wurden geschlossen, der öffentliche Nahverkehr bleibt in Städten wie Shenyang und Jilin stillstand oder stark gestört, und Hochwasser verursachten ungewöhnliche Gefahren, darunter ein treibender Leuchtturm, der eine Hochspannungsleitung durcheinanderbrachte.

Der Bavi-Taifun ist außerdem ungewöhnlich langanhaltend und trägt weiterhin enorme Mengen an Feuchtigkeit. Im Vergleich dazu ist der Sturm ungefähr so groß wie Frankreich und hat seinen warmen Kern fast zwei Wochen lang intakt gehalten, sodass er Feuchtigkeit behalten kann, während er sich nach Norden auf die koreanische Halbinsel bewegt. Das hat natürlich das Risiko für weitere extreme Niederschläge erhöht.