TagTime - Ein abenteuerliches MOBA-Fangspiel

Die meisten Menschen kennen eine Reihe von Märchen und Fabeln, aber wie enden sie? Wird Rotkäppchen gefressen oder kommt ein Jäger und rettet den Tag? Heirat die kleine Meerjungfrau den Prinzen oder löst sie sich in Meeresschaum auf? Es hängt weitgehend davon ab, wer die Geschichte erzählt.

In der kommenden TagTime steht das Ergebnis ebenfalls zur Debatte. Man spielt entweder als kleine Abenteurer - eine Fee, ein Schwein oder ein Gartenzwerg - oder die bösen Bösewichte - eine Hexe oder ein Wolf. Sechs Helden müssen versuchen, eines von drei magischen Eiern zu zerschlagen, während zwei Bösewichte die Helden fangen und in einen großen Topf in der Mitte der Karte legen müssen. Ganz einfach, es ist eine Art MOBA-Fangspiel, aber es gibt auch Crafting-Elemente.

Als Abenteurer gewinnst du, indem du eines der drei Eier auf dem Level zertrümmerst. In diesem Zusammenhang kann es sich lohnen, Hindernisse zu bauen, um die Monster in Schach zu halten.

Das asymmetrische Multiplayer-Spiel stammt von Niila Games, und es ist eindeutig ein Projekt, das dem in Kopenhagen ansässigen Entwickler viel bedeutet. Obwohl das Spiel letztes Jahr eine Early-Access-Demo bekam, ist das Konzept viel älter und die Entwickler jonglieren zwischen dem Projekt, mobilen Spielen und Auftragsarbeiten, erklärt Anton Forchhammer, Gründer von Nilla Games.

Die Idee für das Spiel kam von einer klassischen Warcraft III -Karte namens Sheep Tag, erklärt er. "Wir haben es damals viel gespielt, die Karten und Mods von Warcraft III waren riesig. Wir fanden es super cool, und so etwas war noch nicht gemacht worden, warum also nicht einen Prototyp machen? Seitdem haben wir einige andere Projekte durchgeführt, aber wir haben dies als unser Kernprojekt beibehalten."

Werbung:

Obwohl die Kombination aus asymmetrischer Monsterjagd im Stil von Dead by Daylight und dem MOBA-Genre überwältigend klingen mag, ist TagTime ein sehr zugängliches Spiel. Dies gilt insbesondere, wenn man am Ende als Bösewicht spielt.

Die Monster gewinnen, wenn alle kleinen Abenteurer in den Topf geworfen wurden. Doch genau wie im Märchen kann Stolz schnell zum Untergang führen, da sich die gefangenen Spieler wieder befreien können.

Die Hexe und der Wolf müssen die kleinen Kreaturen auf der quadratischen Karte jagen, und zusätzlich zu den Standardangriffen haben die Monster auch Zugriff auf einen mächtigen Superangriff, der auf einem Timer läuft. Da du auch sowohl schneller als auch stärker als die kleinen Abenteurer bist, hast du trotz Unterzahl ein gutes Händchen.

Bei den sechs Märchenfiguren hingegen steht die Zusammenarbeit im Vordergrund. Jeder der drei Charaktere hat eine Art Panikknopf, mit dem man entkommen kann (die Fee kann sich zum Beispiel teleportieren und das Schwein kann eine Ablenkung bauen), aber diese Fähigkeit hilft selten viel. Das Gleiche gilt für kleine Power-Ups, die zusätzliche Geschwindigkeit oder eine schnellere Ressourcenextraktion bieten.

Werbung:

Letzteres ist sehr wichtig. Um die Bösewichte aufzuhalten, kann man auch Barrieren aus Stroh, Holz oder Stein bauen - und genau wie im Märchen von den drei kleinen Schweinchen ist letzteres natürlich am effektivsten. Man kann zum Beispiel Boote um die Eier oder den bereits erwähnten Topf bauen, um die Monster in Schach zu halten, während man sie zerschmettert. Oder während einer verzweifelten Flucht kann man im Handumdrehen einen Haufen kleiner Hindernisse errichten.

Forchhammer sagt, dass es einige Zeit gedauert hat, die richtige Balance zwischen den beiden Teams und ihren unterschiedlichen Fähigkeiten zu finden, und dass es immer noch einen kleinen Unterschied gibt. "Als neuer Spieler ist es sehr einfach, ein Monster zu sein. Aber wenn man gut wird, ist das andere Team oft das beste."

Nach der etwa einstündigen Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, scheint es, dass die Balance allmählich besser wird. Die einzelnen Runden sind schnell und immer auf Messers Schneide balanciert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass man als Abenteurer nur eines von insgesamt drei Eiern zerschlagen muss, die beiden Bösewichte also jederzeit auf der Hut sein müssen.

Selbst wenn die Monster 3-4 der kleinen Abenteurer in den Topf werfen, kann sich das ganze Spiel noch drehen, wenn es den verbleibenden Spielern gelingt, den Topf zu zertrümmern. Und langweilig wird dir nie, denn selbst wenn dein Charakter in der Hexensuppe kocht, kannst du als eine Art Geist weiterspielen, der immer noch Ressourcen sammeln und Hindernisse bauen kann, um den lebenden Spielern zu helfen.

Die leichte Lernkurve, das schnelle Format und die äußerst charmante Grafik von TagTime, die das klassische Warcraft III -Design mit den etwas weicheren Kurven moderner Handyspiele kombinieren, verbinden sich zu einem Spiel, das sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Niila Games haben das am eigenen Leib erfahren, als sie das Spiel Anfang des Jahres auf der Copenhagen Gaming Week vorgestellt haben und ein paar junge Spieler praktisch ihren Stand gekapert haben. "Es ist eine ziemlich neue Art von Gameplay, also mussten die Leute es zuerst herausfinden. Aber wir hatten ein paar, die unseren Stand praktisch übernommen haben", sagt Studiogründer Forchhammer.

Wie bereits erwähnt, hat das Spiel eine gute Balance zwischen den beiden Teams gefunden, aber das kann natürlich schnell kippen, wenn neue Inhalte hinzukommen. Und es sei viel in der Pipeline, sagt Forchhammer. In erster Linie wird es mehr Charaktere zur Auswahl geben, aber auch neue Level. Außerdem möchte der Entwickler eine Art Fortschritt einführen, sodass man nach und nach weitere Inhalte freischaltet.

Im Moment kann man das Spiel kostenlos auf Steam oder Mobilgeräten ausprobieren.