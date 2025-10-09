Tag Heuer und New Balance vereinen sich für sportliche Smartwatch

HQ

Wir denken nicht oft, dass traditionelle Uhrmacher auch Smartwatches herstellen, da die Technologie in der Regel die Idee von Tech-Giganten auf der ganzen Welt ist. Aber Tag Heuer hat Smartwatch-Optionen, wie die Connected Calibre -Serie, die im Rahmen einer Zusammenarbeit mit New Balance einer sportlichen Überarbeitung unterzogen wird.

Dieser Deal hat zur Entwicklung des Tag Heuer Connected Calibre E5 40mm X New Balance Edition geführt, der als ein Gadget gilt, das "für Athleten entwickelt wurde, die jeden Schritt als Fortschritt betrachten. Es geht nicht nur darum, gegen die Uhr zu rennen, sondern sie zu beherrschen."

Die Uhr besteht aus leichtem, schwarzem, DLC-beschichtetem Titan Grade 2 und verfügt über ein weiches Armband und läuft auf dem eigenen Betriebssystem von Tag Heuer, das mit sechs neuen Trainingsprofilen von New Balance erweitert wird. Dies wird wie folgt erklärt: "Am Handgelenk folgen die Läufer einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit im Freien lesbaren Bildschirmen und spielerischen Anweisungen, während Diagramme nach dem Lauf die Daten in Klarheit verwandeln."

Da es sich um eine Premium-Smartwatch für Uhrmacher handelt, sollte gesagt werden, dass sie mit einem Preis von 1.750 £ für eine einzelne Einheit nicht wirklich erschwinglich ist. Zugegeben, es handelt sich um ein Sondermodell, so dass diese im Laufe der Jahre wahrscheinlich als ziemlich selten angesehen werden.

