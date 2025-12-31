Tadej Pogačar wählt das Rennen, auf das er sich 2026 am meisten freut, und es ist nicht die Tour de France

HQ

Tadej Pogačar, einer der besten Athleten des Jahres 2025, von der französischen Zeitung L'Équipe nach seinem Sieg bei der Tour de France, drei Monumenten (Flandern-Rundfahrt, Lombardei und Lüttich-Bastogne-Lüttich) sowie bei den UCI-Straßen-Weltmeisterschaften in Kigali zum "Champion of Champions" gewählt, hat für 2026 Prioritäten. Es gibt nur wenige große Rennen, die er noch nicht gewonnen hat, eines davon ist La Vuelta a España, das er erst 2019 bestritt (seine erste Grand Tour).

Pogačar denkt jedoch nicht an La Vuelta als eines seiner Ziele für 2026. Stattdessen bleibt es wahrscheinlicher, dass er sich weiterhin auf die Tour de France konzentrieren wird und sie zum fünften Mal gewann, was ihn auf Augenhöhe mit Jacques Anquetil (Frankreich), Eddy Merckx (Belgien), Bernard Hinault (Frankreich) und Miguel Induráin (Spanien) als Radfahrer mit den meisten Touren bringen würde.

Aber wenn er im nächsten Jahr nur ein Rennen gewinnen könnte, würde Pogačar nicht die Tour de France wählen. "Ich habe die Tour de France viermal gewonnen. Ich denke, es gibt einen größeren Unterschied zwischen null und eins als zwischen vier und fünf."

Der Slowene spricht von Paris-Roubaix, einem der fünf Monumente des Radsports, das er noch nicht gewonnen hat: Letztes Jahr wurde er Zweiter, hinter Mathieu van der Poel, der das Rennen in den letzten drei Jahren dominiert hat: "Ich glaube, ich würde den Roubaix wählen", gab er letzten Monat zu (über TNT Sports).

Pogacar gab jedoch zu, dass "wenn es zur Wahl käme, ob ich das eine starten und das andere starten könnte oder der Roubaix gleichzeitig mit der Tour stattfand, denke ich, dass es auf eine Entscheidung des Teams ankommen würde, welches ich mache. Ich sehe keinen anderen Weg, einen Kompromiss einzugehen."

Paris Roubaix findet am 12. April 2026 statt, eine Woche nach einem weiteren Denkmal, Tour of Flanders, und drei Wochen nach Mailand - San Remo, dem anderen der fünf Monumente, die Tadej Pogačar noch nicht erobert hat...