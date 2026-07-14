Tadej Pogačar gewinnt erneut bei der Tour de France und baut seine bisher beste Führung in dieser Rennphase aus

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Tadej Pogačar spekuliert dieses Jahr nicht über die Tour de France: Nach zehn Etappen hat er nun drei davon gewonnen und baut seine Führung in der Gesamtwertung aus, indem er andere große Radfahrer weit hinter sich lässt, wie den zweifachen Sieger Jonas Vingegaard, der vor zwei Jahren Pogacar in Le Lioran im Massif Central besiegte, dies aber dieses Jahr nicht schaffte (Siebter) oder Remco Evenepoel. der am Dienstag als einziger Pogacar nahe kam (32 Sekunden zurück).

Nun hat Tadej Pogačar über dreieinhalb Minuten Vorsprung vor Jonas Vingegaard, der sich nun mehr darauf konzentriert, den zweiten Platz zu sichern, und verteidigt sich gegen Remco Evenepoel, Juan Ayuso und Paul Seixas, weniger als eine Minute hinter dem dänischen Radfahrer.

Dies war Tadej Pogačars 24. Etappensieg bei der Tour de France, und sein rekordvergleichbarer fünfter Tour-Sieg scheint unvermeidlich: Laut Cycling Weekly hatte der Slowene noch nie eine so komfortable Führung zur Rennhalbzeit... So sehr, dass einige Fans ihn jetzt ausbuhen.

Manche sehen gerne zu, wie Pogačar Geschichte schreibt und möglicherweise der Beste aller Zeiten wird, auf dem Niveau von Eddy Merckx, dem einzigen Radfahrer, der fünf Tour-de-France-Ausgaben gewonnen hat, während andere das Interesse des Radsports verloren haben, nachdem Pogacar jedes Rennen gewinnt...

Tour de France Gesamtklassement nach Etappe 10 (Dienstag, 14. Juli)



Tadej Pogačar — 36:15:02

Jonas Vingegaard — +3:36

Remco Evenepoel — +4:06

Juan Ayuso — +4:22

Paul Seixas — +4:35

Florian Lipowitz — +4:44

Isaac Del Toro — +5:08

Mattias Skjelmose — +5:45

Lenny Martinez — +6:09

Tom Pidcock— +11:49

