Tadej Pogacar gewinnt das Gelbe Trikot von Vingegaard und führt nach der dritten Etappe die Tour de France an

HQ

Die Tour de France 2026 hat Katalonien in einer bergigen dritten Etappe verlassen, die fast 200 km lang ist, mit vier großen Anstiegen, einem der Kategorie 1 und drei der Kategorie 3, mit etwa 3.850–3.900 Höhenmetern, und endet in Les Angles, in einer Etappe ohne Publikum wegen nahegelegener Brände. Die erste große Prüfung im Rennen wurde von Tadej Pogacar (VAE) dominiert, der in dieser Ausgabe den ersten Etappensieg und das gelbe Trikot vor Jonas Vingegaard (Visma) holt.

Vingegaard führte die Gesamtwertung des Rennens an, nachdem er das Mannschaftszeitfahren in Barcelona gewonnen hatte, und kam gleichzeitig mit Pogacar in der 2. Etappe an, in der der slowenische Fahrer seinem Teamkollegen aus den VAE Emirates, Isaac del Toro, seinen ersten Etappensieg bei der Tour einfuhr. Der Mexikaner, der maßgeblich dazu beigetragen hat, Pogacar ins Ziel zu bringen, behält das weiße Trikot als bester junger Fahrer der Tour.

Doch am dritten Tag war Pogacar im letzten Sprint zur Ziellinie gnadenlos, überquerte zwei Sekunden vor Vingegaard und sicherte sich den ersten Platz in der Gesamtwertung. Richard Carapaz von EF Education-EasyPost und Paul Seixas von Decathlon kamen zur gleichen Zeit wie Vingegaard.

Jetzt steht Pogacar an der Spitze der Gesamtwertung, mit der gleichen Zeit wie Vingegaard (8 Stunden, 46 Minuten, 55 Sekunden), mit fünf Fahrern (Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas und Florian Lipowitz) weniger als eine Minute Rückstand.