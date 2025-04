Tactical RPG Prelude Dark Pain hat ein Erfolgsrezept in den Händen, aber es braucht deine Unterstützung

HQ

Normalerweise wird eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um ein Spiel von Grund auf neu zu finanzieren, aber manchmal geht es darum, ein Projekt zu beenden, das bereits in vollem Gange ist und nur noch einen letzten Schub braucht, um es abzuschließen. Dies scheint bei Prelude Dark Pain des spanischen Studios Quickfire Games der Fall zu sein.

Es handelt sich um ein taktisches RPG, das in einer dunklen Fantasy-Welt spielt und 2026 veröffentlicht wird, in dem wir uns einer Gruppe von 20 Helden anschließen, um ihren Trupp zu bilden und eine nicht-lineare offene Welt zu erkunden, in der die Entscheidungen des Spielers die Entwicklung dieser Geschichte prägen werden, die mehr als 20 Nationen und Kulturen und mehr als 70 verschiedene Feinde umfasst.

"Wir freuen uns sehr, endlich ankündigen zu können, dass unsere Crowdfunding-Kampagne für Prelude Dark Pain sehr bald starten wird", sagt Arturo Martin, Mitbegründer von Quickfire Games. "Wir haben eine einzigartige dunkle Fantasy-Welt geschaffen, die ein tiefgründiges Spielerlebnis bieten soll, das von Fans klassischer taktischer RPGs geschaffen wurde, und wir freuen uns darauf, mehr in unserer Kickstarter-Kampagne zu präsentieren."

Prelude Dark Pain wird auch von L3tcraft Games unterstützt, einer neuen Initiative zur Unterstützung der Entwicklung spanischsprachiger Projekte in Videospielen, die ihre Aktivität mit diesem Spiel eröffnet.

"Wir glauben, dass Prelude Dark Pain ein Titel ist, der mit Leidenschaft von echten Profis gemacht wurde. Eines dieser Juwelen, bei denen es ausreicht, die ersten Schritte zu analysieren, um zu wissen, dass es jede Unterstützung verdient, die angeboten werden kann", sagt Miguel Ángel Salcedo, CEO von L3tcraft. "Wir sind stolz darauf, dass dies unser erstes Projekt ist, und wir hoffen, dass wir unser Sandkorn zu dem Erfolg beitragen können, den wir uns dafür versprechen."

Sie können sich den Prelude Dark Pain -Trailer unten ansehen.

Prelude Dark Pain - Kunst- und Screenshots-Galerie