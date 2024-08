Tactical Breach Wizards zeigt das Gameplay

Tactical Breach Wizards hat sein Gameplay in einem neuen und herzlichen Trailer gezeigt, der auf dem Kanal dev Tom Francis' YouTube veröffentlicht wurde.

Für diejenigen, die es nicht kennen: Tactical Breach Wizards ist ein rundenbasiertes taktisches Kampfspiel, das auf Agenten basiert, die mit militärischer Ausrüstung ausgestattet sind und auch magische Kräfte einsetzen können (sie sind schließlich Zauberer).

HQ

Es ist eine interessante Herangehensweise an die Taktikformel und im schlimmsten Fall eine Neuheit, aber ich denke, es hat das Potenzial, das Genre auf interessante Weise aufzupeppen, also wenn es euch gefällt, solltet ihr es euch ansehen - ihr werdet dabei ein hart arbeitendes Indie-Team unterstützen.

Und wenn du in dieser ersten Woche Tactical Breach Wizards über Steam bestellst (es wurde am 22. veröffentlicht, erst gestern), erhältst du nicht nur 10% Rabatt, sondern schaltest auch automatisch das futuristische Wiztac Skin-Set frei, also mach weiter und mach weiter, wenn es deine Art von Spiel zu sein scheint.