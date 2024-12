Tactical Adventures präsentiert Solasta II, deine nächste Obsession nach Baldur's Gate 3

Zwischen so vielen Auszeichnungen, Nominierungen, Kontroversen und vor allem großen Ankündigungen war die Nacht der The Game Awards 2024 wirklich geschäftig. Uns wurden viele interessante Spiele für die kommenden Jahre präsentiert, und das Spiel des Jahres ging an Astro Bot, nach einer Präsentation der Kategorie durch Swen Vincke, Direktor von Larian und dem GOTY 2023, Baldur's Gate 3. Aber in der gleichen Gala hätten wir etwas Unbemerkteres übersehen können, das das RPG auf Basis von Dungeons and Dragons werden könnte, das man in Zukunft nicht verpassen sollte. Die Rede ist von Solasta II, das seinen Launch-Trailer im Rahmen der Gala von Geoff Keighley enthüllt hat.

Solasta II war eine überraschende Ankündigung für Fans westlicher Rollenspiele. Sein Vorgänger Solasta: Crown of the Magister konnte sich trotz des Lobes der Kritiker nicht über einen großen Verkaufsschub freuen. Ganz anders sieht es jetzt jedoch bei Spielen aus, die auf dem D&D-Regelsystem basieren, das Solasta II auch unter Lizenz von Wizards of the Coast enthält.

Solasta II wird seinen Early Access im Jahr 2025 (nach einem ähnlichen Schema wie Larian) und davor eine Demo starten, die noch vor Ende dieses Jahres kommen könnte. Wenn du also noch nicht mit diesem Franchise vertraut bist und nicht verpassen willst, was das nächste große CRPG sein könnte, solltest du dir den ersten Trailer unten nicht entgehen lassen.