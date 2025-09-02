Taco Bell überdenkt KI-Drive-Thru, nachdem Mann 18.000 Wässer bestellt hat

HQ

Die Fast-Food-Kette Taco Bell überdenkt die Implementierung von KI-Drive-Thrus an Hunderten von Standorten nach Kundenbeschwerden, Verzögerungen und der Ausnutzung der neuen Technologie.

Im Gespräch mit dem Wall Street Journal sagte Dane Matthews, Chief Digital and Technology Officer von Taco Bell, dass er von der KI-Implementierung enttäuscht und zufrieden sei. "Wir lernen eine Menge, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich denke, wie jeder andere auch, manchmal lässt es mich im Stich, aber manchmal überrascht es mich wirklich."

Matthews denkt nun über den Einsatz der Technologie in ihrem aktuellen Zustand nach und fragt sich, ob sie bei Taco Bell eine große Zukunft hat. Abgesehen von einem Mann, der viral ging, weil er 18.000 Wasser bestellt hatte, haben sich andere Kunden darüber beschwert, dass die KI-Drive-Thrus nicht so verständnisvoll oder effektiv sind wie ein menschlicher Mitarbeiter.

Genaue Pläne sind noch in Arbeit. "Ich kann Ihnen sagen, dass es ein sehr aktives Gespräch innerhalb von Taco Bell in Zusammenarbeit mit unseren Franchisenehmern ist." sagte Matthews. "Ich denke, am Ende des Tages ist es sehr, sehr früh. Und das spüren wir. Und ich denke, das spüren auch andere Marken."

Werbung: