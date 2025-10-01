Taco Bell bringt neue "Tacolate"-Eiscreme-Sandwiches auf den Markt

HQ

Als jemand, der nicht genug von den herzhaften Angeboten von Taco Bell bekommen kann, aber die süßen Aromen ein wenig zu kurz findet, fühlt es sich jetzt so an, als ob das kulinarische Erlebnis der amerikanischen Kette mit einem riesigen, mit Schokolade überzogenen Waffeltüten-Eis komplett ist. Er hat auch die Form eines Tacos.

Wie in den sozialen Medien von Taco Bell bekannt gegeben wurde, handelt es sich bei dem Tacolate-Eiscreme-Sandwich um eine neue Zusammenarbeit zwischen der Kette und der amerikanischen Eismarke Salt & Straw. Das Tacolate-Eis wird nur ab dem 3. Oktober und an den Standorten von Salt & Straw erhältlich sein.

Salt & Straw hat seinen Sitz in den USA und verfügt über ein Dutzend Standorte im ganzen Land. Leider bedeutet das für internationale Kunden (aber zum Glück für unsere Taille) kein Tacolate-Eis. Zum Sandwich gibt es auch exklusive Saucen, darunter Mango Jalapeno und Wildbeer-Zimt.

Das Eis selbst ist ein Zimt-Ancho-Chili-Eis, das dann in eine Waffeltüte gegeben und ganz in Schokolade getaucht wird.

