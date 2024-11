T1 verlängert Keria und entlässt Akademie-Spieler Rekkles

HQ

T1 ist immer noch der Goldstandard für kompetitive League of Legends. Die südkoreanische Mannschaft ist nach ihrem jüngsten Sieg in London zum zweiten Mal in Folge Weltmeister, und vor diesem Hintergrund nimmt die geschichtsträchtige Organisation einige Änderungen an ihren Ligaabteilungen vor.

Für das Hauptteam ist die große Neuigkeit, dass einer seiner Kernstars verlängert wurde. Ryu "Keria" Min-seok wurde vom Team im Rahmen eines "mehrjährigen Vertrags" unter Vertrag genommen. Die genaue Dauer ist unklar, aber man kann davon ausgehen, dass Keria auf absehbare Zeit weiterhin im T1-Trikot dominieren wird.

Was man nicht mehr erwarten kann, ist Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson in einem T1 Esports Academy Shirt zu sehen. Der schwedische Routinier wurde im Rahmen einer gegenseitigen Vereinbarung aus dem Team entlassen, die es ihm ermöglicht, andere Möglichkeiten in der koreanischen Wettkampfszene zu erkunden.

Während sich T1 auf einen Triple-Peat vorbereitet, werden in naher Zukunft zweifellos weitere Neuigkeiten zum Kader veröffentlicht.