T1 verlängert Coach Tom und verstärkt den Staff mit einem weiteren Coaching-Neuzugang

HQ

Die jüngsten Gespräche um die südkoreanische E-Sport-Organisation T1 drehten sich um den Abgang von Choi "Zeus" Woo-je zu Hanwha Life und wie die Entscheidung, das Team zu verlassen, anscheinend nicht mit der größten Gnade gehandhabt wurde. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist oder nicht, es bedeutet, dass die aktuellen Weltmeister inLeague of Legends Folge nicht ganz zusammenhalten werden, wenn sie in der Saison 2025 versuchen, das erste Team zu sein, das einen Triple erreicht, indem sie drei Meisterschaften in Folge gewinnen.

Trotz des Abgangs von Zeus wird T1 die Talente von Trainer Im "Tom" Jae-hyeon behalten, der erneut unter Vertrag genommen und mit einem mehrjährigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026 unter Vertrag genommen wurde. T1 kommentierte dies mit den Worten: "Sein unerschütterliches Engagement für das Team hat sich in jeder Hinsicht gezeigt, und gemeinsam werden wir nach noch größeren Erfolgen streben."

Und das ist noch nicht alles, denn das Team hat auch Cho "Mata" Se-hyeong in seinen Trainerstab aufgenommen, wobei T1 erklärt: "Zeigen Sie Ihre Unterstützung, wenn er als Trainer zurückkehrt, und wir freuen uns darauf, die Zukunft gemeinsam mit ihm aufzubauen."

Was muss T1 Ihrer Meinung nach noch tun, um sich auf den Threepeat-Versuch im Jahr 2025 vorzubereiten?