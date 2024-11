T1 sichert sich einen weiteren League of Legends Stern, während er sich auf den Threepeat vorbereitet

HQ

T1 bereitet sich derzeit darauf vor, ein Kunststück zu versuchen, das die meisten Teams für völlig unmöglich halten würden. Die südkoreanische Organisation packt ihre Spieler und Mitarbeiter für die Wettkampfsaison 2025League of Legends auf, in der sie den Versuch unternehmen werden, mit einem Triple in Folge Weltmeister zu werden.

Im Geiste dieses monumentalen Endziels hat T1 seine Stars unter Vertrag genommen, mit jüngsten Ankündigungen, dass Ryu "Keria" Min-seok und Mun "Oner" Hyeon-jun bis 2025 im Team bleiben werden, zusammen mit Lee "Faker" Sang-hyeok, dessen Verträge derzeit am Ende der nächsten Saison auslaufen. So wie es aussieht, stehen nur zwei Spieler der Startaufstellung noch nicht fest, aber das hat sich gestern geändert, als bekannt wurde, dass auch Lee "Gumayusi" Min-hyeong verlängert wurde.

Im Gegensatz zu Keria und Oner verlängert Gumayusi die Saison nur um ein Jahr, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er T1 nach der Triple-Peat-Saison verlässt. Die große Frage wird nun jedoch sein, was mit Choi "Zeus" Woo-je passiert und ob T1 beabsichtigt, ihn weiter an das Team zu binden, nachdem sein Vertrag diesen Monat ausläuft. Wenn man bedenkt, dass Zeus bisher nur für T1 gespielt hat, scheint es sehr wahrscheinlich, dass er sein Engagement für das Team wieder aufnehmen und ausweiten wird. Zweifellos werden wir sehr bald mehr wissen.