T1 kündigt den Ersatz für Gumayusi an, indem er Peyz verpflichtet

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass der Kader von T1, der drei Titel gewonnen hat, sich leicht aufspaltet, da Lee "Gumayusi" Min-hyeong, einer der wichtigsten Spieler des Teams und der gesamten Wettbewerbsklasse League of Legends, beschlossen hat, die Organisation zu verlassen und andere Möglichkeiten zu suchen. Obwohl es Gerüchte darüber gibt, wo Gumayusi landen wird, wurde bisher nichts Definitives bestätigt, selbst wenn T1 bereits ihren Nachfolger Bot Laner benannt hat.

Es wurde bekannt gegeben, dass Kim "Peyz" Su-hwan, zuvor von JD Gaming, das chinesische Team verlassen und sich T1 anschließen wird, während es sich auf einen möglichen Lauf mit vier Siegen vorbereitet. Was Peyz zur richtigen Gebärdensprache machte, erklärt T1:

"'Peyz' beginnt seine Reise bei T1 und bleibt bis 2028 bei uns. Mit einem Ziel vor Augen sind wir bereit, noch größere Höhen zu erreichen. Bitte zeigt eure Unterstützung für 'Peyz', wenn er dieses neue Kapitel mit uns beginnt."

Mit der Verlängerung von Choi "Doran" Hyeon-joon ist T1 s Kader für 2026 festgelegt, wobei Peyz und Doran von den Veteranen Mun "Oner" Hyeon-jun, Ryu "Keria" Min-seok und dem stets mythischen Lee "Faker" Sang-hyeok verstärkt werden.