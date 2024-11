T1 krönt sich zum Meister des Red Bull Home Ground 2024

HQ

Während die Saison 2024 Valorant Champions Tour für die Männer schon eine Weile vorbei ist, gab es in der Nebensaison eine Vielzahl von Turnieren und Veranstaltungen, zuletzt das 2024 Red Bull Home Ground. Bei diesem Event kamen acht der besten Teams aus der ganzen Welt zusammen und kämpften um einen Teil des Preispools von 100.000 US-Dollar.

Nach einem actionreichen Wochenende steht ein Sieger fest und für 2024 ist es T1, der sich nach einer starken Leistung gegen Cloud9 im Finale durchsetzen konnte. Mit diesem Ergebnis geht T1 mit 50 % des gesamten Preispools nach Hause, während Cloud9 20 % für ihre Bemühungen mit nach Hause nimmt.

Mit diesem Turnier in den Büchern wird eines der nächsten großen Events für T1 die Rückkehr des VCT für seine Kickoff Tournament in der Pazifikregion am 1. Januar 2025 sein.