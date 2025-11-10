T1 komplettiert den Threepeat, gekrönt 2025 League of Legends Weltmeister

HQ

Jedes Mal, wenn wir über die League of Legends World Championship für 2025 berichtet haben, haben wir erwähnt, dass es eine ziemlich große Sache für T1 ist, da die südkoreanische Organisation auf der Jagd nach einem historischen Triple ist (drei Worlds Siege in Folge), eine Anstrengung, die unwahrscheinlich schien, da alles gegen das Team gestapelt war. Sie schafften es gerade noch, sich zu qualifizieren und ergatterten einen der beiden Play-Ins Plätze, und von hier aus mussten sie mit Zähnen und Klauen kämpfen, um durch die Swiss Phase und in die Playoffs zu kommen.

Von hier aus erhob T1 jedoch die Flucht und erwies sich als massives Problem, indem sie Anyone's Legend in einer packenden Darbietung ausschalteten und dann Top Esports überwanden, um ein rein koreanisches Finale zu schaffen. Und am Wochenende haben es auch T1 geschafft, KT Rolster zu besiegen und die Trophäe in die Höhe zu stemmen, die ihnen zu diesem Zeitpunkt praktisch zusteht.

Ja, nach einem spannenden Spiel, das über die volle Distanz ging, stemmte T1 die Worlds Trophäe erneut in die Höhe, nachdem er KT Rolster mit 3:2 besiegt hatte. Das bedeutet, dass T1 den Threepeat vollbracht hat, eine Leistung, die in Zukunft vielleicht unmöglich zu übertreffen ist, da die MVP-Auszeichnung an Bot Laner Lee "Gumayusi" Min-hyung vergeben wird.

Dieses Ergebnis sichert Lee "Faker" Sang-hyeok auch das Recht, der eSports GOAT (greatest of all-time) genannt zu werden, da der südkoreanische Star nun seinen sechsten Worlds Titel gewonnen hat, und das alles vor seinem 30. Lebensjahr. Beeindruckend sicher, aber können er und T1 diese Dominanz weiter ausbauen, zumal der Vertrag von Faker mit T1 bis zum Ende der Saison 2029 läuft?