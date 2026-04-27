T1 bindet Keria mit Verlängerung bis 2030 fest

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Obwohl T1 Schwierigkeiten hat, eine völlig dominierende Kraft in der Welt von League of Legends zu sein, jede Liga und jedes Event, an dem es teilnimmt, gewonnen hat, hat die Organisation und ihre Spieler beim wichtigsten Ereignis der Saison und auf der globalen Weltmeisterschaftsbühne aufgetreten, die Organisation und ihre Spieler seit mehreren Jahren nicht enttäuscht.

Tatsächlich sind T1 die aktuellen Weltmeister in Folge, wobei die ikonische Trophäe seit drei aufeinanderfolgenden Jahren im Kabinett der Organisation liegt. Aufgrund dieses Erfolgs ist es kaum überraschend, dass T1 seine wichtigsten Stars und Spieler an extrem lange Verträge bindet.

In der Vergangenheit wurde Lee "Faker" Sang-hyeok mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2029 verlängert, gefolgt von Mun "Oner" Hyeon-jun mit einem Vertrag, der am Ende der Saison 2028 endet. Nun hat Ryu "Keria" Min-seok einen ähnlichen Vertrag unterschrieben, der ihn für den Rest des Jahrzehnts an die Organisation bindet.

T1 hat bestätigt, dass Keria verlängert wurde und bis zum Ende der Saison 2029 bei T1 bleiben wird. In einer Stellungnahme in den sozialen Medien erklärt das Team Folgendes.

"T1 wird mit unserer unendlichen Unterstützung immer hinter ihm stehen und dafür sorgen, dass der Name 'Legendäres Geniemonster' in den kommenden Kapiteln weiterhin brillant glänzt."

Das große Fragezeichen dreht sich nun um Choi "Doran" Hyeon-jun, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Ob T1 eine Verlängerung von ihm prüft, ist unklar, aber das Kern- und Schlüsseltrio des Teams ist festgelegt und wird in den kommenden Jahren nirgendwohin gehen.