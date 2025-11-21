T-Shirts, Tragetaschen und Drucke bilden die erste Linie des offiziellen Dispatch Merch von AdHoc

HQ

Dispatch ist einer der größten Hits, die wir Ende 2025 hatten, und auch wenn AdHoc die zweite Staffel vielleicht nicht so schnell veröffentlicht, hat es uns bereits eine neue Möglichkeit eröffnet, unsere Wertschätzung für SDN mit einer neuen Merch-Reihe zu zeigen, die vom Spiel inspiriert ist. T-Shirts, Comicdrucke und mehr sind jetzt vorbestellbar.

Die meisten Designs stammen aus den Dispatch Comic-Covern, die vollständig gelesen werden können, wenn man die Deluxe-Version des Spiels kauft. Wenn du Malevola auf deiner Brust haben willst, ohne Milliarden auszugeben, um ein echtes Teufelsmädchen zu erschaffen, ist dies der beste Weg.

T-Shirts kosten 30–35 Dollar, während Hoodies mit 55 Dollar teurer sind. Es gibt eine Beef-Tragetasche für 25 Dollar, und ein Becher bleibt der günstigste Artikel im Angebot für 15 Dollar. Die Drucke kosten 35 Dollar, aber alle Preise sind in USD, da die Artikel leider derzeit nur nach Amerika versendet werden können. Selbst wenn du in den guten alten USA lebst, musst du trotzdem 6-8 Wochen auf dein Merch warten.

Werbung: