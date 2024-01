T-Pain enthüllt, dass er eine Rolle in Grand Theft Auto VI

HQ

T-Pain ist vor allem für seine Musikkarriere bekannt, aber er ist auch ein begeisterter Gamer und Streamer. Wenn er uns nicht gerade damit überrascht, wie gut seine Stimme ohne Autotune klingt, ist der Musiker anscheinend damit beschäftigt, für Rockstar an Grand Theft Auto VI zu arbeiten.

In einem kürzlichen Stream erzählte T-Pain seinen Zuschauern, dass er eine geheime Rolle in Grand Theft Auto VI hat, aber dieser Job ging auf Kosten des Spielens auf den RP-Servern von Grand Theft Auto V. T-Pain behauptet, dass er bei No Pixel, einem berühmten Rollenspielserver, aktiv war, bevor Rockstar ihm sagte, dass er es nicht mehr tun könne.

Ein wahres Opfer, wie es aussieht. Diese Nachricht hat die Fans offensichtlich dazu gebracht, darüber zu spekulieren, wer T-Pain sein könnte oder was er mit Grand Theft Auto VI machen könnte. Es ist möglich, dass er seinen eigenen Charakter im Spiel hat, oder er hilft einfach nur dabei, im Hintergrund Musik zu produzieren. Wenn er seine eigene Persönlichkeit hat, wäre es großartig, seine Stimme als einen der vielen Radio-DJs zu hören, die wir wahrscheinlich in Grand Theft Auto VI haben werden.