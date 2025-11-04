T-Minus Zero Entertainment, das Studio, das NetEase im August geschlossen hatte, taucht dank der Finanzierung durch Branchenveteranen wieder auf

HQ

Heute früh haben wir die traurige Nachricht gehört, dass der chinesische Gaming-Riese NetEase sein Fantastic Pixel Castle-Studio in wenigen Tagen schließt und alle seine Mitarbeiter entlässt. Dies ist bei weitem nicht das einzige Team, das in diesem Jahr geschlossen wurde, aber ein weiteres Opfer der letzten Zeit ist aus der Asche auferstanden, jetzt völlig frei vom Joch seiner früheren Besitzer.

T-Minus Zero Entertainment wurde im vergangenen August von NetEase geschlossen, aber heute gaben sie in einer Erklärung auf ihrer Website bekannt, dass sie dank der Finanzierung durch eine Gruppe von Investoren und Branchenveteranen wiederbelebt wurden und sich als "unabhängige Produktionsfirma" neu erfinden. Im Moment konzentrieren sie sich darauf, weiterhin Finanzpartner zu gewinnen, um ihre Vision für Spiele zu verwirklichen.

"Wir glauben, dass die Zukunft der unabhängigen Spieleproduktion Studios gehören wird, die Kreativität mit Disziplin, Vision mit Verantwortung und Unabhängigkeit mit intelligenten Partnerschaften verbinden", sagt Zac, CEO von T-Minus Zero Entertainment.

Was denkst du, glaubst du, dass andere, kürzlich geschlossene Teams ein Comeback als unabhängige Studios feiern könnten?