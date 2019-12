Szene aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers debütiert in Fortnite

Epic Games hat bereits den Start von Star Wars Jedi: Fallen Order mit einem Crossover-Outfit in Fortnite gefeiert. Dass sich Spieler einen Skin der Stormtrooper sichern konnten, wird jedoch nicht die letzte Gelegenheit für Star-Wars-Inhalte im Battle-Royale-Spiel sein. Fortnites offizieller Twitter-Account hat angekündigt, dass am 14. Dezember eine exklusive Premiere für die kommende Star-Wars-Episode Nummer IX im Spiel geplant ist. Wir werden ab 19:30 Uhr in Risky Reels eine Stelle aus Der Aufstieg Skywalkers sehen, ca. eine halbe Stunde lang dauert gesamte die Aktion. Wahrscheinlich wird ein kurzer Clip wiederholt, sodass sich mehrere Spieler daran erfreuen können.

