System-Redux-Variante von Observer im Sommer auch auf PS4 und Xbox One

Bloober Team möchte Observer: System Redux im Sommer auch auf PS4 und Xbox One veröffentlichen. Der Titel erscheint physisch am 16. Juli zum Preis von 30 Euro auf allen...

Kurz vor dem Wochenende ließen sich Bloober Team noch einmal blicken, um uns an den Veröffentlichungstermin für Observer: System Redux zu erinnern. Das polnische...

Der Fokus von Bloober Team liegt derzeit natürlich auf The Medium, dem großen Next-Gen-Projekt der polnischen Horrorspielfirma. Den Umgang mit der Technologie der...

Bloober Team arbeitet Grafikunterschiede in Observer: System Redux heraus

am 20. August 2020 um 11:17 NEWS. Von Islem Sharouda

Bloober Team haben in den letzten Jahren dank Horrorspiele, wie Blair Witch oder Layers of Fear 2, viel Lärm gemacht. Aktuell arbeiten sie an einem spannenden...