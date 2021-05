Systemische Einführung ins Gameplay von Sniper Ghost Warrior Contracts 2

You're watching Werben

CI Games spricht im neuen Video von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 über wichtige Elemente ihres kommenden Actionspiels. In der Geschichte übernehmen wir den erfahrenen Scharfschützen Raven, der den fiktiven Präsidenten Rashida und 20 weitere, hochrangige, politische Ziele von Kuamar töten soll, um einen imaginären Konflikt zu beenden.

Das Spiel wird fünf große Regionen aufweisen, in denen wir diese Personen ausfindig machen und letztlich ausschalten sollen. Um auf die sich verändernden Bedingungen reagieren zu können, stehen uns Optionen zur Waffenanpassung, Gadgets und Aufklärungsmaßnahen zur Verfügung. Wir können beispielsweise ein automatisches Scharfschützengewehr aufstellen, das aus der Ferne für Ablenkung sorgt und uns somit ein Schlupfloch ermöglicht.

Stealth ist selbstverständlich die bevorzugte Spielweise, Schrotflinten, Maschinengewehre und laute Sprengladungen sind aber ebenfalls am Start. Optionale Nebenmissionen stellen verschiedene Bonusanforderungen dar, die in Upgrades für Waffen und Fähigkeiten münden können. Der bunte Gameplay-Mix aus den Hauptspielen der Reihe scheint also auch hier wieder zum Tragen zu kommen. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint am 4. Juni auf Playstation 4, Xbox One, Xbox Series und PC.