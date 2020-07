Systemanforderungen von The Medium bekannt

Bloober Team hat bereits mehrmals klar gemacht, dass ihr kommender Titel The Medium nicht mehr auf der veralteten Xbox One unterstützt wird, sonderlich lediglich auf PC und Xbox Series X läuft. Grund dafür ist ihr patentiertes Splitscreen-System, denn im Spiel werden zwei Spielwelten parallel berechnet, da die Titelheldin Marianne zwischen verschiedenen Alptraum-Dimensionen wechseln kann (was in Rätseln und bei der Action zum Einsatz kommt). Wer diese neue Technik nutzen möchte, der braucht ein entsprechend fähiges System und deshalb lohnt sich ein Blick auf die offiziellen Systemanforderungen, die kürzlich auf Steam geteilt wurden:

You're watching Werben

Minimum:

Prozessor: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: 1080p-Setup: Nvidia Geforce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X (4 GB VRAM)