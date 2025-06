System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kommt später als erwartet auf Konsolen

HQ

Wenn du dachtest, dass du System Shock 2: 25th Anniversary Remaster später in dieser Woche auf deiner PlayStation, Xbox oder Switch Konsole spielen würdest, solltest du vielleicht andere Pläne schmieden. Entwickler Nightdive Studios hat bekannt gegeben, dass sich die Konsolenversion des Spiels verzögert hat, was bedeutet, dass sie nun irgendwann in den ersten beiden Juliwochen erscheinen wird.

Dies wurde in einer Erklärung erwähnt, in der Nightdive erklärt, dass das Problem mit "Verzögerungen beim Zertifizierungsprozess (CERT), der für die Veröffentlichung auf bestimmten Konsolenplattformen erforderlich ist", zusammenhängt, während die zusätzliche Zeit genutzt wird, um auch "eine Handvoll Multiplayer-spezifischer Probleme" zu beheben.

Die gute Nachricht für PC-Spieler ist, dass der Start am 26. Juni wie geplant stattfindet, aber Konsolenbenutzer müssen warten, bis das neue Startdatum bestätigt wird.