System Shock 2: 25th Anniversary Remaster erscheint im Juni für PC und Konsolen

Es hat lange gedauert, aber wir sind endlich auf der Zielgeraden für System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Das kommende Remaster von Nightdive Studios wurde vor Jahren angekündigt, und im Rahmen der MIX Spring Showcase wurde gerade bestätigt, dass der Titel im Juni endlich für PC und Konsolen erscheinen wird.

Warum hat es also so lange gedauert, bis das Spiel fertig war? Auf dem PlayStation Blog erklärte Alex Lima von Nightdive, dass es am Spaghetti-Quellcode des Originalspiels lag, der sich als Herausforderung erwies, sie zu entwirren und aufzuräumen.

"Die Codebasis ist eine komplexe Verschmelzung verschiedener Legacy-Bibliotheken, die von Looking Glass entwickelt wurden, zusammen mit einigen neueren Beiträgen von Irrational Games und Looking Glass. Es gibt praktisch keinen einheitlichen Codierungsstandard. Infolgedessen mussten wir uns stark auf Debugging und Breakpoints verlassen, um die Funktionalität zu verstehen."

Ein weiteres Mitglied des Teams von Nightdive, Lexi Mayfield, fügte hinzu: "Die Spiel-Engine, die System Shock 2 verwendet, ist groß und kompliziert. Es wurde ursprünglich für PCs aus den späten 1990er Jahren mit Maus und Tastatur entwickelt und nur für drei Spiele verwendet. Infolgedessen war die Portierung des Spiels auf [Konsolen] ein langer und mühsamer Prozess, sowohl aus der Perspektive der Programmierung als auch der Benutzeroberfläche."

Im Rahmen dieser Ankündigung wurde der Trailer zum Veröffentlichungsdatum des Spiels veröffentlicht, den ihr unten sehen könnt. Was das offizielle Veröffentlichungsdatum betrifft, so ist dies für den 26. Juni geplant, wobei System Shock 2: 25th Anniversary Remaster für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheinen wird.