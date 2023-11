System Era ist jetzt ein First-Party-Studio von Devolver Digital

HQ

Devolver Digital hat seine First-Party-Entwicklungsbemühungen erweitert, indem es den Astroneer-Entwickler System Era in seine Familie aufgenommen und willkommen geheißen hat.

Wie System Era es ausdrückt, wird der Deal es dem Unternehmen ermöglichen, sich weiterhin "darauf zu konzentrieren, den meisten Menschen die besten Qualitätserlebnisse mit dem einzigartigen Stil von System Era zu bieten".

Es bedeutet jedoch nicht, dass der Entwickler seine Marke oder sein Team ändern wird, da System Era auch bestätigt, dass "das Unternehmen, die Marke und das Team nirgendwo hingehen. Wir machen weiter wie bisher, nur stärker!"

Was dieser Schritt für System Era bedeuten wird, stellt der Entwickler fest, dass er neue Ambitionen hat und dass er es ihm ermöglichen wird, neue Arten von Spielen zu entwickeln. Konkret heißt es in System Era: "Diese Partnerschaft, die intern mit Devolver zusammenarbeitet, ermöglicht es uns, uns auf das zu konzentrieren, was wir lieben, die Art und Weise, wie wir es lieben. Wir legen die Unabhängigkeit nicht leichtfertig ab."

Was das für Astroneer bedeutet, so wurde uns gesagt, dass die Unterstützung für das Spiel fortgesetzt wird und dass eine Roadmap für 2024 bereits skizziert und in Angriff genommen wurde.