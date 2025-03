Syriens Interimspräsident ruft angesichts der eskalierenden Gewalt zur Einheit auf

HQ

Während die Gewalt in der syrischen Küstenregion weiter eskaliert, hat Interimschef Ahmed al-Sharaa am Sonntag angesichts der anhaltenden Zusammenstöße zur nationalen Einheit aufgerufen (via Reuters).

Diese Konfrontationen, die von hohen Verlusten geprägt waren, haben inzwischen über 1.000 Todesopfer gefordert und machen diese Periode zu einer der tödlichsten in dem 13-jährigen Bürgerkrieg. Die Gewalt brach zwischen Fraktionen aus, die den neuen islamistischen Herrschern treu ergeben sind, und den Alawiten, die einst von Baschar al-Assad geführt wurden.

Inmitten des Blutvergießens betonte Ahmed al-Sharaa, dass Syrien trotz der Unruhen die Widerstandsfähigkeit habe, solche Herausforderungen zu meistern. Während sich die Situation zuspitzt, bleibt die Zukunft der Nation ungewiss, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.