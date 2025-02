Syrien fordert Israels Rückzug aus dem besetzten Land

HQ

In einem bedeutenden Schritt hat die neue islamistisch geführte Regierung Syriens eine energische Forderung nach Israels Rückzug aus den Gebieten gestellt, in die es nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad eingedrungen ist (via Reuters).

Der Aufruf erfolgte im Rahmen der Abschlusserklärung eines Gipfels des nationalen Dialogs, der einen wichtigen Schritt auf dem Weg Syriens zu einer neuen politischen Ordnung darstellt. Dieser Gipfel, der in Damaskus stattfand, sollte einen Fahrplan für die Zukunft nach Jahrzehnten der Herrschaft Assads festlegen.

Die Erklärung folgte auf Israels jüngste Militäraktionen, bei denen Truppen in eine von den Vereinten Nationen überwachte entmilitarisierte Zone in Südsyrien eindrangen, ein Gebiet, das von Rebellen von Hayat Tahrir al-Sham beansprucht wird.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wiederholte, dass Israel keine Präsenz der Gruppe oder ihrer Verbündeten in der Region zulassen werde, und forderte die Entmilitarisierung des Territoriums. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese geopolitischen Spannungen entwickeln werden.