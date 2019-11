Synthesis erneuert No Man's Sky mit zahlreichen Qualitätsverbesserungen

Diese Woche wurde Spielversion 2.2 für No Man's Sky mit dem sogenannten Synthesis-Update auf allen unterstützten Plattformen bereitgestellt. Sean Murray von Hello Games konnte auf Twitter eine grobe Übersicht der Änderungen präsentieren, im Entwickler-Blog findet ihr alle Verbesserungen im Detail.

Synthesis nimmt vor allem Quality-of-Live-Anpassungen vor, Dinge, die euch Zeit sparen sollen. Im Inventar können wir Gegenstände an bevorzugte Positionen tauschen, regelmäßig benötigte Baupläne und Features sollen schneller und einfacher erreicht werden - solche Sachen. Die gesamte Discovery-Sektion wurde darüber hinaus aktualisiert, um den Spielern zusätzliche Einordnung zu bieten.

Es gibt jedoch auch inhaltliche Änderungen, etwa beim Schiff. Euer Space-Shuttle kann nach dem entsprechenden Upgrade mehr Waren verstauen und in der Schiffsklasse aufsteigen. Wenn ihr mehrere Raumschiffe habt und eines nicht länger benötigt, könnt ihr die alten Modelle mittlerweile auch endlich zerschrotten und Ressourcen dafür einheimsen.

Neue Technologien ermöglichen uns verschiedene Zusatzeffekte, beispielsweise ist es möglich, dass sich das Jetpack schon im Flug regeneriert. Wir können einen mobilen Refiner (damit wandeln wir außerirdische Materialien um) neuerdings an unseren Raumanzug installieren und haben das Teil somit immer dabei. Auch der Terrain-Manipulator wurde überarbeitet, sodass das Werkzeug auch visuell erkennen lässt, was wir gerade damit anstellen.

Ein weiteres Thema ist der Basenbau, der neuerdings dreieckige Formen erlaubt. Gleichzeitig wurden in dieser Komponente und allgemein im Spiel etwa 300 Spielfehler ausgebessert, schreibt Hello Games. Dank Synthesis dürfen wir nun auch in VR wilde Tiere reiten und den Fotomodus verwenden. Außerdem ist es möglich, in der Egoperspektive den Exocraft zu steuern. Alle Überarbeitungen zum Selbstlesen: Hello Games.